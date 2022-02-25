WRC
25.02.2022, 14:55

"Формула-1" отменяет Гран-при России в этом году из-за войны в Украине

 
Прежний вид болида "Хаас"
Прежний вид болида "Хаас"
Фото: Scanpix

Знаменитая гоночная серия "Формула-1" отменила в новом сезоне Гран-при России, который должен был пройти в Сочи. Решение принято на фоне военных действий на Украине.

”Чемпионат ”Формулы-1” приезжает в страны по всему миру с позитивным настроем и стремлением объединять вместе людей, нации. Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине и надеемся на скорое, мирное разрешение текущей ситуации.

В четверг вечером команды, ФИА и ”Формула-1” обсудили позицию нашего спорта и вместе с нашими акционерами пришли к заключению, что в текущих обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно”, — говорится в заявлении ”Формулы-1”.

Также команда "Хаас", за которую выступает российский пилот Никита Мазепин, убрала со своих болидов российский триколор и логотип одного из главных спонсоров — "Уралкалия".

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