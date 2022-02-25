"Формула-1" отменяет Гран-при России в этом году из-за войны в Украине

”Чемпионат ”Формулы-1” приезжает в страны по всему миру с позитивным настроем и стремлением объединять вместе людей, нации. Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине и надеемся на скорое, мирное разрешение текущей ситуации.

В четверг вечером команды, ФИА и ”Формула-1” обсудили позицию нашего спорта и вместе с нашими акционерами пришли к заключению, что в текущих обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно”, — говорится в заявлении ”Формулы-1”.

Также команда "Хаас", за которую выступает российский пилот Никита Мазепин, убрала со своих болидов российский триколор и логотип одного из главных спонсоров — "Уралкалия".