Elisa открыла бесплатные звонки и SMS в Украину

По словам Андруса Хийепуу, генерального директора Elisa, этим шагом Elisa хочет поддержать всех своих клиентов, у которых есть родственники, члены семьи, друзья и деловые партнеры в Украине. «Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим клиентам оставаться на связи со своими близкими и облегчит ситуацию, которая является нелёгкой для каждого из нас. Важно, чтобы в эти трудные времена мы держались вместе и поддерживали друг друга», — сказал Хийепуу.