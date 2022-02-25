Elisa открыла бесплатные звонки и SMS в Украину
По словам Андруса Хийепуу, генерального директора Elisa, этим шагом Elisa хочет поддержать всех своих клиентов, у которых есть родственники, члены семьи, друзья и деловые партнеры в Украине. «Мы надеемся, что этот шаг поможет нашим клиентам оставаться на связи со своими близкими и облегчит ситуацию, которая является нелёгкой для каждого из нас. Важно, чтобы в эти трудные времена мы держались вместе и поддерживали друг друга», — сказал Хийепуу.
Бесплатные звонки на мобильные и городские телефоны Украины, а так же SMS из сети Elisa, находясь в Эстонии, до 10 марта бесплатны. Звонки и SMS по нулевой цене действительны для всех договорных частных и бизнес-клиентов Elisa, а также для пользователей разговорных карт ZEN и Elisa.
Бесплатный период не распространяется на специальные тарифные звонки и SMS.