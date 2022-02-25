Selver отказывается от российских и белорусских товаров и призывает покупать украинские

"Selver не закупает товары в Беларуси или России самостоятельно, т.е. у нас нет прямого сотрудничества с обеими странами, но мы получаем продукцию из обеих стран через отечественных импортеров. Доля этих товаров в ассортименте Selver составляет менее 1%. Прекращение закупок — это небольшой вклад со стороны Selver, но вместе с другими сетями розничной торговли — это большой шаг, чтобы выразить нашу общую поддержку Украине", — сообщается в пресс-релизе компании.

"Selver выступает за демократический и свободный мир. Агрессия на территории суверенной Украины — это сильный удар по основам мира, основанного на общечеловеческих ценностях, не реагировать на который было бы ошибкой. Как ответственная компания, мы декларируем, что мысленно мы вместе с народом Украины. Мы также призываем клиентов Selver обратить внимание на украинскую продукцию и покупать ее в наших магазинах".

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