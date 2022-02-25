Глава эстонской разведки: в ближайшие 48 часов должно стать ясно, насколько продвинутся российские войска

Как сообщил канцлер Кусти Салм, министерство решило выделить дополнительную помощь Украине. Это будут как сухпайки (25 000 единиц), медицинское снаряжение и техника, личная экипировка (шлемы и пр.), так и дополнительные боеприпасы.

"Чем дольше будет идти война, тем серьезнее будут проблемы с топливом, запасами и прочим. Чем длиннее логистическая цепочка, тем более она уязвима. Таким образом, ближайшие 48 часов должны пролить свет на то, насколько продвинутся российские войска”, — сказал командующий центром разведки Сил обороны подполковник Марго Гроссберг.

Как можно оценить успехи России? ”Нельзя сказать, что Россия не оценила противника в достаточной мере. Нынешнее продвижение проходит в целом согласно доктрине, но у обеих сторон есть свои военные уловки и планы. По разлинованной карте невозможно сказать, хорошо или плохо. Сопротивление, оказываемое в меньших объемах по сравнению с ожидаемым, тоже может быть, например, частью тактического плана. Так что сейчас трудно сказать, хорошо или плохо”, — сказал Гроссберг.

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