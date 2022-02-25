25.02.2022, 11:20
Полиция сообщила о взрыве в жилом доме в Ласнамяэ(70)
Foto: Andres Putting
В среду, 23 февраля, в квартире одного из домов по улице Паэкааре в столичном районе Ласнамяэ произошел взрыв, передает rus.err.ee.
Саперы Спасательного департамента, прибывшие на место происшествия, определили, что причиной взрыва стала химическая смесь в пластиковой бутылке, сообщила в пятницу Пыхьяская префектура.
В результате взрыва никто не пострадал.
Полиция задержала 26-летнего мужчину, предположительно изготовившего химическую смесь, и доставила его в медицинское учреждение.