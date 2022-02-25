ВИДЕО | Лауристин: граждане РФ в Эстонии могут помочь, сказав миру, что Путин лжет насчет Украины

Как защитить русскоязычное население Эстонии от российской пропаганды? ”Позвольте напомнить, что Эстонии 200 000 т. н. русскоязычных граждан, или тех, чьим родным языком является русский. Думаю, мы должны говорить с ними точно так же, как говорим со всеми другими гражданами ЭР. Кроме этого, мы должны понимать, что для них эта украинская трагедия — двойная трагедия. У многих там друзья, родственники. Но в то же время они здесь, они с нами, они служат в наших Силах обороны, они — граждане Эстонии, как мы все”.

”Вопрос поставлен неправильно. Русскоязычные жители — это не что-то отдельное. Напомню снова, что 200 000 русскоязычных жителей — больше половины — являются гражданами ЭР. Они уже сделали свой выбор. И своими действиями мы должны давать им подтверждение, что этот выбор был верным. Что касается тех, что тоже живет в Эстонии, но имеет российское гражданство, то это, безусловно, серьезная проблема, так как мы видели, что Путин сознательно играет на этом. Как во время войны в Грузии, так и сейчас он играет на том, что якобы защищает граждан РФ. И тут задачей Эстонского государства — и мне, кажется, оно хорошо справляется с этим — является показать проживающим тут гражданам РФ, что при решении, к примеру, социальных вопросов, общении с людьми, развитии самоуправлений государство не делает разницы и рассматривает граждан РФ как и всех остальных жителей. Мне кажется, что каждый такой шаг укрепляет проживающих здесь граждан России в понимании, что они не нуждаются в защите со стороны России. Но мне бы хотелось, чтобы среди этих людей было больше тех, кто говорит об этом и говорит России. Наши граждане РФ могут помочь Украине, если скажут миру и Путину, что то, что Путин говорит об Украине, — ложь. Если это скажут проживающие здесь граждане РФ, то это будет намного более действенно, чем если это скажет какой-нибудь зарубежный журналист”.