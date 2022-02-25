ВИДЕО | Лауристин: граждане РФ в Эстонии могут помочь, сказав миру, что Путин лжет насчет Украины
Социал-демократ Марью Лауристин сказала в День независимости Эстонии, что путь, который проделала наша страна, стал примером для Украины.
”Когда мы сегодня видим, как Россия нападает на Украину и как президент России указывает в качестве причины именно путь, который выбрала Украина (путь демократического, независимого государства), то, поскольку по части этого пути Украина немного последовала и за нами, мы, конечно же, особенно переживаем за Украину”, — сказала Лауристин.
На вопрос журналиста о том, будет ли мир когда-нибудь прежним, политик отметила, что ”после войны мир никогда не бывает прежним”.
Как защитить русскоязычное население Эстонии от российской пропаганды? ”Позвольте напомнить, что Эстонии 200 000 т. н. русскоязычных граждан, или тех, чьим родным языком является русский. Думаю, мы должны говорить с ними точно так же, как говорим со всеми другими гражданами ЭР. Кроме этого, мы должны понимать, что для них эта украинская трагедия — двойная трагедия. У многих там друзья, родственники. Но в то же время они здесь, они с нами, они служат в наших Силах обороны, они — граждане Эстонии, как мы все”.
Путин пытается разобщить страны изнутри, что нужно сделать, чтобы русскоязычные жители чувствовали себя частью эстонского общества?
”Вопрос поставлен неправильно. Русскоязычные жители — это не что-то отдельное. Напомню снова, что 200 000 русскоязычных жителей — больше половины — являются гражданами ЭР. Они уже сделали свой выбор. И своими действиями мы должны давать им подтверждение, что этот выбор был верным. Что касается тех, что тоже живет в Эстонии, но имеет российское гражданство, то это, безусловно, серьезная проблема, так как мы видели, что Путин сознательно играет на этом. Как во время войны в Грузии, так и сейчас он играет на том, что якобы защищает граждан РФ. И тут задачей Эстонского государства — и мне, кажется, оно хорошо справляется с этим — является показать проживающим тут гражданам РФ, что при решении, к примеру, социальных вопросов, общении с людьми, развитии самоуправлений государство не делает разницы и рассматривает граждан РФ как и всех остальных жителей. Мне кажется, что каждый такой шаг укрепляет проживающих здесь граждан России в понимании, что они не нуждаются в защите со стороны России. Но мне бы хотелось, чтобы среди этих людей было больше тех, кто говорит об этом и говорит России. Наши граждане РФ могут помочь Украине, если скажут миру и Путину, что то, что Путин говорит об Украине, — ложь. Если это скажут проживающие здесь граждане РФ, то это будет намного более действенно, чем если это скажет какой-нибудь зарубежный журналист”.
Что касается серопаспортников, то они, по словам Лауристин, тоже сделали свой выбор. ”Если бы они хотели, то довольно легко могли бы стать гражданами России. На самом деле ведь эти люди не делали выбора в пользу России. По сути они выбрали не идти вместе с Россией”, — отметила политик.
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