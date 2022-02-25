Глава МИД Эстонии: оправдывая свои действия, Россия солгала всему международному сообществу и собственному народу

”На внеочередном заседании Постоянного совета ОБСЕ с министрами иностранных дел я вновь заявила, что военное нападение России на Украину является посягательством на безопасность в Европе в целом и серьезным нарушением принципов международного права. Это преступление против мирного народа, который восемь лет страдает от вооруженного конфликта на востоке Украины и для которого сейчас обостряется гуманитарный кризис.

Оправдывая свои действия, Россия солгала как всему международному сообществу, так и собственному народу. Мы четко и недвусмысленно осуждаем эту акцию и выступаем против как России, так и Беларуси, которая также принимала участие в нападении. Мы твердо стоим за суверенитет и территориальную целостность демократической Украины и поддерживаем наших друзей в их мыслях и действиях, чтобы помочь Украине защитить свою страну и безопасность и демократическое пространство всех нас”.