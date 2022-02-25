В субботу на площади Вабадузе состоится большой митинг в поддержку Украины, на котором выступит президент Алар Карис

Среди организаторов все украинские организации Эстонии и многочисленные эстонские гражданские объединения. С речью выступит президент Эстонии Алар Карис. С короткой музыкальной программой выступят Руслан Трочинский и представитель Эстонии на Евровидении 2022 Стефан.

”На суверенитет Украины посягнул вероломный и коварный враг. Мы, украинцы Эстонии, твердо верим, что народ Украины отстоит законное право быть хозяином на своей земле, отстоит свою свободу. Мы благодарим Эстонию за всестороннюю поддержку нашей исторической Родины и надеемся, что общими усилиями Украинской армии, украинского народа и международной общественности враг будет побежден”, — сказала председатель Конгресса Украинцев Эстонии Вира Конык.

”Выражаем непоколебимую поддержку Украине в один из самых мрачных моментов ее истории. Мы должны помочь всем, чем только сможем. Просим правительство Эстонии, Европейский Союз и НАТО оказать Украине всевозможную помощь, чтобы она смогла выстоять и отбить нападение агрессора — России. Также нужно помочь пострадавшим во время военных действий”, — заявили организаторы митинга, эстонские гражданские объединения.

Организаторы просят взять с собой флаги Эстонии и Украины.

После главы государства с речью выступят председатель Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, музыкант Руслан Трочинский, председатель Эстонского союза студенческих организаций Маркус Эхасоо, председатель Эстонского союза молодежных объединений Трийн Рооз и другие.

Организаторы: все организации украинцев Эстонии, Институт прав человека, Эстонский союз молодежных объединений, Эстонский союз студенческий организаций, НКО ”Открытая Республика”, Фонд Открытой Эстонии, Союз ученических представительств Эстонии, ”Общая Эстония” и другие.