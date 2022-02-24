Трансляция определенных каналов на русском языке в Эстонии останавливается

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора запретил трансляцию некоторых телеканалов на русском языке в Эстонии по причине передачи этими каналами запрещенной информации (в том числе разжигания войны и распространения дезинформации).

Поэтому все поставщики телевизионных услуг в Эстонии должны при первой же возможности остановить трансляцию следующих телеканалов: RTR Planeta, NTV Mir, NTV Mir Baltic, Belarus 24 Rossia 24 ja TV Centre International (TVCI).

Исходя из сложившейся ситуации, Telia прекращает трансляцию каналов RTR Planeta, NTV Mir, Rossia 24 ja TV Centre International (TVCI) для своих клиентов в ночь на 25 февраля. На телеэкранах также будет соответствующее сообщение.