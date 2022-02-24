Полиция: граждане Украины могут приехать в Эстонию без визы

В связи с начавшейся в Украине войной и тем, что возвращение в Украину сейчас опасно и сложно с точки зрения логистики, с согласия министерства внутренних дел Департамент полиции и погранохраны принял решение дать возможность продолжать находиться в Эстонии тем гражданам Украины, у которых закончилась или заканчивается в ближайшее время виза или другие основания для пребывания в Эстонии.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, это означает, что эти люди не будут должны ходатайствовать о продлении визы или других оснований для пребывания в Эстонии. „Это решение означает также и то, что теперь в Эстонию могут прибывать без визы и те граждане Украины, у которых нет биометрического паспорта”, — пояснил Вахер. Ранее без визы в Эстонию могли приехать только граждане Украины, имеющие биометрический паспорт.

По словам Вахера, такое решение разумно, так как поможет в теперешнее трудное время многим гражданам Украины и в то же время уменьшит административную нагрузку на государство. „В нынешнее трудное время мы должны помочь людям Украины. Сегодняшнее решение действует временно то принятия нового распоряжения, — сказал Вахер.

Если гражданин Украины, у которого в ближайшее время заканчивается разрешение на работу, желает продолжать работать в Эстонии, его работодатель должен его заново зарегистрировать в Департаменте полиции и погранохраны.