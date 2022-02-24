Rimi и Maxima прекращают продажу российской продукции в странах Балтии
Одна из крупнейших торговых сетей в странах Балтии Rimi Baltic приняла решение прекратить продажу товаров российского производства в знак солидарности с Украиной и протеста против военной агрессии со стороны России, сообщили агентству LETA представители предприятия. Аналогичное решение приняла и торговая сеть Maxima.
Решение Rimi Baltic означает, что отныне товары российского производства будут исключены из ассортимента почти 300 магазинов Rimi в Литве, Латвии и Эстонии, а также будет прекращен их импорт от международных дистрибьюторов.
В настоящее время Rimi Baltic информирует поставщиков об этом решении, и началось изъятие российской продукции с полок магазинов.
Председатель правления Rimi Latvija Валдис Турлайс сообщил, что "количество произведенных в России товаров в магазинах Rimi не превышает 1% от общего ассортимента".
"Однако решение приостановить торговлю российской продукцией — символический шаг с четким посылом: мы против военной агрессии и проявляем солидарность с украинцами среди наших клиентов и сотрудников", — подчеркнул Турлайс.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории Украины.