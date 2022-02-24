"Призываем всех жителей Эстонии к единству!" Соцдемы выступили с публичным заявлением

Мы однозначно осуждаем нападение Российской Федерации на Украину, которое всячески противоречит нормам международного права. Мы серьезно беспокоимся за безопасность жителей Украины. Мы солидарны со всеми населенными пунктами Украины, на которые обрушились безжалостные удары российской армии. В мыслях мы вместе с сотрудниками посольства Эстонии в Киеве и с нашими жителями, которые находятся в Украине.

Мы поддерживаем все предпринимаемые Эстонской Республикой шаги по оказанию Украине помощи в отражении российской агрессии. Мы считаем крайне важным, чтобы Эстонское государство и местные самоуправления были готовы принять военных беженцев с Украины.

Призываем всех жителей Таллинна и Эстонии к стойкости и единству!

Заявление подписали:

Евгений Осиновский (председатель городского собрания Таллинна)

Раймонд Кальюлайд (председатель фракции социал-демократов в горсобрании)

Марис Сильд (заместитель председателя фракции)

Кирилл Клаус (депутат горсобрания)

Кадри Кыусаар (депутат горсобрания)

Марис Хеллранд (депутат горсобрания)

Йоозеп Вимм (вице-мэр)

Мадле Липпус (вице-мэр)

Каарел Оя (вице-мэр)

Лаури Паэвеэр (старейшина Нымме)

Наталие Метс (советник мэрии по ночной жизни)

До этого с заявлением выступил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс:

Российская Федерация начала захватническую войну против Украины. Ответственность за разжигание войны, человеческие страдания и материальный ущерб несет Россия. В это тревожное время многие думают о том, что же будет дальше.

Сейчас мы, жители Эстонии, можем заниматься своими обычными делами, поскольку прямой военной угрозы для нашей страны нет. При этом мы должны понимать, что Украина сражается и за нас. Сохранение независимости Украины жизненно важно и для нас, поскольку если Украина окажется под контролем России, это еще больше прибавит Путину сил и смелости.