Историк Игорь Копытин: надо закрыть виды на жительство граждан РФ

”Скажу честно, я потрясен. Я всегда говорил, что никогда нельзя полностью исключить широкомасштабную агрессию России против Украины, но сам я думал, что Россия так не поступит. Потому что война между Россией и Украиной за гранью моего понимания. Но, похоже, для российский диктатора Путина границ уже не существует совсем, как не существовало для Гитлера в 1939 году”, — пишет Копытин в Facebook.

Он отмечает, что поддерживает ”10 рекомендаций правительству Эстонии” от Урмаса Рейнсалу, которые недавно были опубликованы на ERR. "Эстонии нужно прекратить вещание российских каналов, прекратить все экономические отношения с Россией, закрыть виды на жительство для проживающих в Эстонии граждан Российской Федерации, им не должны выдаваться шенгенские визы и так далее”, — перечисляет Копытин.

Украинская армия воюет не только за свою страну, но и прикрывает всю Европу от российского агрессора. Поэтому мы должны во всем их поддерживать, резюмирует эксперт.

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