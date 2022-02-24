ГРАФИКИ | Министерство финансов: как военный конфликт повлияет на экономику Эстонии
Агрессия Кремля против Украины может повлиять на экономику Эстонии тремя способами. Во-первых, из-за санкций, ответных санкций и военных действий сократится экспорт и импорт товаров и услуг из России, Беларуси и Украины. Во-вторых, на нас влияет происходящее на мировых финансовых и сырьевых рынках, так же в мировой экономике. И в-третьих, военные действия подрывают доверие в мире, в Европе и в граничащих с Россией странах.
Влияние экспорта и импорта на Эстонию, Европу и мир, скорее всего, останется ограниченным. Россия играет для Европы важную роль в поставках определенных товаров, в частности — нефтегазового сырья, но в целом ее значение в мировом товарообороте относительно невелико. Доля России в мировой экономике составляет около двух процентов, примерно столько же во внешней торговле Эстонии. Для сравнения, аналогичная доля мировой экономики приходится на страны Балтии и Скандинавии. Таким образом, военная агрессия России в отношении Украины повлияет на нас в первую очередь в связи с топливно-энергетическими товарами, но влияние, связанное с ухудшением товарооборота, как для мира, так и для Эстонии, скорее всего, будет скромным.
Мировые финансовые рынки отреагировали на атаку России на Украину ростом цен на сырье и падением цен на акции. Первоначально цены менялись в пределах десяти процентов. К полудню 24 февраля цены на нефть выросли примерно на 8%; цены на газ — примерно на 6%; мировые фондовые рынки в Европе упали примерно на 4%, в остальных странах мира — примерно на 2%. Очень трудно дать четкий ответ на вопрос, насколько поднимутся цены на нефть или газ. Однако сейчас уместно вспомнить, что происходило с мировой экономикой во время прошлых военных конфликтов с Россией.
По данным Википедии, после распада СССР Россия участвовала в 13 военных конфликтах. По временной шкале их можно сравнить с различными показателями мировой экономики.
На Графике 1 показаны цены на нефть во время военных конфликтов с участием России. Из графика видно, что цены на нефть в мире в текущем столетии были довольно волатильны, но связь между изменениями цен и военными конфликтами не совсем однозначна. Более тридцати лет назад из-за войны в Персидском заливе (в которой Россия не участвовала) цены на нефть временно возросли вдвое, но в дальнейшем, и особенно в новом столетии, более важную роль в волатильности цен наряду с геополитической напряженностью играли и другие факторы — в частности, рост/снижение спроса в Азии и мире в целом. В 2014 году после оккупации Крыма мировые цены на нефть упали, так как на рынке появилось большое количество американской сланцевой нефти. Текущий рост цен на 8% находится в пределах колебаний последних двадцати лет, но он все же может ускорить рост цен как во всем мире, так и в Эстонии.
На Графике 2 показаны цены на газ во время военных конфликтов с участием России. Из графика видно, что цены на газ были менее волатильны. Зависимость цен от военных конфликтов с участием России — еще меньше. Конечно, следует отметить, что цены на газ в Европе с апреля прошлого года повышает именно Россия. Поскольку доходы от продажи нефти и газа составляют значительную долю поступлений в государственный бюджет России, рост цен способствует пополнению российской казны. На данном этапе очень трудно сказать, будут ли временно прекращены поставки газа в ходе текущего конфликта, но цены на газ могут стать потенциальным рычагом, способным нанести определенный экономический ущерб энергозависимой Европе. В ходе предыдущих военных конфликтов Россия не прекращала поставки газа, поскольку он является важным источником дохода для российского государственного бюджета.
На Графике 3 показан индекс волатильности VIX, отражающий нервозность финансовых рынков во время военных конфликтов с участием России. По состоянию на полдень 24 февраля "индекс страха” на финансовых рынках довольно резко возрос (примерно на 27%), но реакция мировых финансовых рынков опять же осталась в пределах диапазона потрясений, наблюдавшихся в последние тридцать лет. Только время покажет, насколько масштабным и повсеместным будет это потрясение в долгосрочной перспективе.
В целом, реакция мировых финансовых рынков осталась в пределах ожидаемого и, несмотря на ужасы текущего конфликта, она достаточно точно отражает роль России в мировой экономике. За последние тридцать лет частный и государственный секторы Эстонии неоднократно сталкивались с ситуациями аналогичного и даже большего масштаба и воздействия и успешно им противостояли.