ГРАФИКИ | Министерство финансов: как военный конфликт повлияет на экономику Эстонии

Влияние экспорта и импорта на Эстонию, Европу и мир, скорее всего, останется ограниченным. Россия играет для Европы важную роль в поставках определенных товаров, в частности — нефтегазового сырья, но в целом ее значение в мировом товарообороте относительно невелико. Доля России в мировой экономике составляет около двух процентов, примерно столько же во внешней торговле Эстонии. Для сравнения, аналогичная доля мировой экономики приходится на страны Балтии и Скандинавии. Таким образом, военная агрессия России в отношении Украины повлияет на нас в первую очередь в связи с топливно-энергетическими товарами, но влияние, связанное с ухудшением товарооборота, как для мира, так и для Эстонии, скорее всего, будет скромным.

Мировые финансовые рынки отреагировали на атаку России на Украину ростом цен на сырье и падением цен на акции. Первоначально цены менялись в пределах десяти процентов. К полудню 24 февраля цены на нефть выросли примерно на 8%; цены на газ — примерно на 6%; мировые фондовые рынки в Европе упали примерно на 4%, в остальных странах мира — примерно на 2%. Очень трудно дать четкий ответ на вопрос, насколько поднимутся цены на нефть или газ. Однако сейчас уместно вспомнить, что происходило с мировой экономикой во время прошлых военных конфликтов с Россией.

По данным Википедии, после распада СССР Россия участвовала в 13 военных конфликтах. По временной шкале их можно сравнить с различными показателями мировой экономики.