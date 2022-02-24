Каллас: возможны кибератаки на правительственные учреждения и поставщиков жизненно важных услуг

Темой встречи глав государств и правительств ЕС станет масштабное военное вторжение России на Украину . Совет намерен обсудить ситуацию на Украине, возможности поддержки Украины, введение масштабных санкций против России и ситуацию с безопасностью в Европе .

"В числе прочего будут рассмотрены действия правительства по решению прямых и косвенных последствий российско-украинской войны в Эстонии. Непосредственной военной угрозы для Эстонии нет, но нужно учитывать потенциальные инциденты. Страны Европы могут, например, стать объектом кибератак и кампаний по дезинформации. Кибернападки могут распространиться на правительственные учреждения. Не исключены кибератаки на поставщиков жизненно важных услуг. Также нужна готовность к принятию военных беженцев", — говорится в повестке предстоящего заседания кабинета министров.