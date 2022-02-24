В течение 24 часов в Эстонии планируют ограничить вещание российских телеканалов
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) запустил процедуру, которая предусматривает запрет на вещание российских телеканалов на территории Эстонии.
По словам гендиректора департамента Каура Каяка, TTJA отслеживает все российские каналы, но под особым наблюдением сейчас восемь, в том числе РТР-Планета, Россия-24, RTVi, РЕН-ТВ, НТВ-Мир, РБК. Если департамент решить запретить вещание, все эстонские телекоммуникационные компании должны будут выполнить распоряжение незамедлительно, пишет rusERR.
Отличие от прежних ситуаций в том, что у пропаганды есть четкий результат. "То есть был призыв к непосредственным военным действиям, и последовал реальный итог, который по закону о медиауслугах является правонарушением", – отметил Каяк.
Департамент сделает все от себя зависящее, чтобы принять решение о запрете телеканалов в течение 24 часов.
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