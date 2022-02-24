В течение 24 часов в Эстонии планируют ограничить вещание российских телеканалов

По словам гендиректора департамента Каура Каяка, TTJA отслеживает все российские каналы, но под особым наблюдением сейчас восемь, в том числе РТР-Планета, Россия-24, RTVi, РЕН-ТВ, НТВ-Мир, РБК. Если департамент решить запретить вещание, все эстонские телекоммуникационные компании должны будут выполнить распоряжение незамедлительно, пишет rusERR.

Отличие от прежних ситуаций в том, что у пропаганды есть четкий результат. "То есть был призыв к непосредственным военным действиям, и последовал реальный итог, который по закону о медиауслугах является правонарушением", – отметил Каяк.

Департамент сделает все от себя зависящее, чтобы принять решение о запрете телеканалов в течение 24 часов.

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