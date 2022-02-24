"Все закончится через неделю": что русскоговорящие таллиннцы думают о войне в Украине

В целом, люди предпочитали не разговаривать на тему событий в Украине и отказывались высказываться по этому поводу. Среди тех, с кем удалось побеседовать, часть придерживается нейтралитета и выступает против войны.

”Я предпочитаю держать нейтралитет, считаю, что всегда в ситуации виноваты двое. Конечно, то, что происходит — неприятно, но это неприятно с двух сторон. Если бы в Эстонию приехали беженцы, я бы отнеслась с пониманием. Люди ведь поедут сюда не потому, что им не хочется оставаться на родине, а потому что у них есть адекватные причины”.

Однако есть и те, кто поддерживает действия России.

”Я поддерживаю Россию и решение, которое принял Путин. Надо было раньше, просто, наверное, не могли. Единственное, что мне не нравится — это то, что сюда поедут беженцы и нам нужно будет им убежище давать. Нормальные украинцы в Россию поедут, а сюда — ”западенцы” и фашисты. А в остальном, я не боюсь, тут-то ничего не будет”.

В целом же люди чувствуют себя в безопасности. В Эстонии вряд ли случится что-то подобное, а эскалация в Украине вскоре закончится, уверены некоторые из опрошенных.

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