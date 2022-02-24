24.02.2022, 15:20
МИД ЭР объяснил, что изменится для живущих в Эстонии россиян в связи с войной в Украине
Foto: Andres Putting
Изменится ли что-то для проживающих на территории Эстонии граждан России в связи с войной в Украине, которую развязала РФ? Отвечает Министерство иностранных дел Эстонии.
Заграничные представительства Эстонии в России продолжат выдавать визы и оказывать другие консульские услуги в соответствии с правилами Европейского Союза и Эстонии. Изменение визовой политики находится в ведении Европейского союза, подчеркивает МИД.
Все граждане России, имеющие законные основания для пребывания в Эстонии, продолжают иметь право на пребывание в Эстонии.