Командующий Силами обороны Эстонии: действия соседа рассчитаны на игру на нервах. Политические петушиные бои надоели

Например, на прошлогодние учения ”Okas” (”Шип”) прибыл ряд резервистов из-за рубежа. Не говоря уже об учениях ”Siil” (”Еж”) в 2015 году, на которые прибыли выполнить свой долг резервисты из 18 стран, в том числе из Австралии, Канады, Южно-Африканской Республики, Непала и Соединенных Штатов Америки. Поведение всех этих людей символично как выражение воли к обороне. Уверен, что то же самое повторится и на учениях нынешнего года ”Siil — 2022”.

Стоит упомянуть еще один символ — тех, кто оказывает поддержку Силам обороны: работодателей, однокашников, друзей или членов семьи, которые с пониманием и одобрением относятся к учебным сборам. Граждане Эстонии прибывают на сборы даже из-за границы, где работают, вызывая этим недоумение у своих зарубежных работодателей — в последние годы это достаточно распространенное явление.

Третий символ — это наши резервисты, которые, получив повестку на сборы, прибывают на место в течение нескольких часов или даже минут. Многие развитые страны смотрят на такое проявление чувства долга с завистью.

Хотя одним из столпов Сил обороны являются военнослужащие срочной службы, выполняющие воинскую обязанность, в последние годы мы видим молодых граждан Эстонии, которые добровольно приступают к выполнению своего долга. К настоящему времени более половины поступающих на военную службу сами решают, когда и где они будут служить. Иногда приходят служить буквально целыми классами. Срочники-добровольцы становятся еще одним символом наших Сил обороны и нашего государства. Для многих наших союзников такое свободное волеизъявление является положительным знаком, свидетельствующим о готовности защищаться.

Костяк Силы обороны Эстонии составляют военнослужащие срочной службы, резервисты и члены Кайтселийта . За ними стоят кадровые военные — офицеры и унтер-офицеры, а также работники и чиновники. Совместными усилиями мы создали Силы обороны, состоящие из граждан, сплоченность которых стала символом, которым может и вправе гордиться весь наш народ.

Несмотря на последние события на Украине , сегодня, в день рождения нашей страны мы не только можем, но и должны гордиться достижениями и свершениями нашего государства. Разумеется, я смотрю на них через призму своей должности. Сегодня я хочу поделиться с вами своим пониманием символов Сил обороны Эстонии.

Также нельзя не упомянуть вклад предпринимателей, собственников земельных участков, работников самоуправлений и обычных жителей, которые ежегодно поддерживают учения Сил обороны за пределами зон учений. Не в каждом государстве это является само собой разумеющимся.

Мы знаем, что за подобным волеизъявлением, помимо чувства гражданского долга, стоят также преданная служба кадровых военных и работников и понимание того, что все мы участвуем в защите нашего государства и готовы отдать за него свою жизнь.

Для наших союзников и друзей символом Эстонии стала и наша готовность поддержать наших партнеров в решении их проблем. В прошлом году наиболее заметным было наше быстрое реагирование по оказанию помощи Литве, Польше и Украине. Поддержка Польши продолжается и в настоящее время и осуществляется совместно Силами обороны и Кайтселийтом. Мы не ждали особого приглашения, а сами предложили свою помощь. Либо в виде снаряжения, либо воинскими подразделениями. Мы делаем это, не боясь ослабить свою оборону или привлечь внимание потенциального агрессора. Не говоря уже о критике, раздающейся внутри собственного государства. Наши резервисты, члены Кайтселийта, срочники, служащие и профессиональные военные продемонстрировали свою волю и решимость оказывать помощь нашим партнерам за рубежом. И это не осталось не замеченным союзниками.

Такие воля и готовность — это не просто символы Сил обороны. Они характеризуют нашу страну в целом: у нас всегда найдется достаточно граждан, готовых в интересах государства рисковать своим здоровьем и жизнью или просто отодвинуть на задний план свои личные интересы во имя наших общих интересов. Простите меня за такое сравнение, но учения наших Сил обороны превратились в небольшие праздники песни, на которых профессиональные военные, резервисты и служащие срочной службы при поддержке зрителей вновь и вновь демонстрируют непонятное для многих и, возможно, даже несколько мистическое единодушие.

Видя, как тысячи граждан выполняют свой долг, как другие с удовольствием поддерживают их, как к ним присоединяются многие другие чиновники, являющиеся гражданами Эстонии, я осмелюсь спросить в 104-ю годовщину моей страны капитана Херманна, рядового Саалиса, лейтенанта Саболотного и других участников Освободительной войны: ”Что вы думаете об этих символах государства, ставшими в ряд со многими замечательными вещами?” Мне кажется, я знаю, каким мог бы быть ответ: Это хорошо!

Сегодня у нас есть право, да и обязанность подумать о тех прекрасных достижениях, которые символизируют наше государство и живущих в нем людей. Но скажем честно и откровенно: о них стоило бы думать не только по праздникам. Именно тогда, когда действия соседа рассчитаны на игру на нервах или когда надоели политические петушиные бои. Все хорошее всегда с нами. Всегда с нами и символы, которые созданы нами самими. Те, благодаря которым в Эстонии хорошо жить. Те, которые мы готовы защищать во имя грядущих поколений хотя бы даже ценой собственной жизни.

Да здравствует Эстонская Республика!