Керсти Кальюлайд: ЕС должен в порядке исключения начать с Украиной переговоры о вступлении
Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что необходимо начать в порядке исключения переговоры о вступлении Украины в ЕС. Приводим перевод ее поста, опубликованного в соцсетях:
Дорогой народ Эстонии!
Сегодня утром на рассвете наш гимн на Тоомпеа звучал иначе. Эстонский флаг развевался иначе. Даже слова о свободном море (речь идет о песне "Jää vabaks, Eesti meri" Виктора Константина Оксфорда, которая исполнялась на церемонии поднятия флага — прим.ред.) — они тоже звучали по-другому.
Внезапно мы все поняли, что 30 лет работы, c которой Леннарт Мери всегда призывал нас спешить, — ведь окна истории короткие — были своевременными. Мы защищены. Мы в НАТО.
В какой-то степени иронично, что наше вступление в НАТО наряду с нашим собственным сильным желанием быть обычной европейской страной было обеспечено и твердой убежденностью многих наших сегодняшних союзников в том, что Россия никогда больше не будет представлять угрозу.
Однако наша поспешность и торопливость подогревались сознанием того, что может наступить день, когда Россия вновь станет угрозой для своих соседей. Этот день наступил в 2008 году в Грузии, в 2014 году в Украине и сегодня, в День рождения Эстонской Республики, это день снова наступил в Украине. Это день, когда против мирного и стремящегося к свободе народа было было применено невыносимое зло.
Мы защищены. НАТО усиливает сдерживание на восточном крыле. И если за восточной границей остается хоть немного здравого смысла, то пересекать эту линию не будут.
Украина так и не попала туда, где находимся мы. Не попала Грузия. Молдова и многие наши соратники по судьбе из-за железного занавеса не попали. Но мы их не оставим.
Наш моральный долг — будучи защищенными сами, сделать все, чтобы отстоять право на независимое самоопределение народов Украины, Грузии, Молдавии, всех народов Европы, как это было обещано в Хельсинки в 1975 году.
Тогда то, что касалось Таллинна, Риги и Вильнюса, казалось безнадежными. Сегодня ситуация, касающаяся Украины, очень сложная. Но мы не сдадимся, мы не откажемся от хельсинкских принципов.
Мы хотим, чтобы Европейский Союз в порядке исключения начал с Украиной переговоры о вступлении. Это будет самое мощное послание от Европейского Союза, возможно, самое мощное геополитическое послание с момента основания союза. Эстония защищена. Но наш долг — дать шанс Украине и другим, кто хочет быть частью свободного мира.
Эстония защищена. Наши собственные Силы обороны вместе с другими подразделениями НАТО обеспечивают безопасность наших границ. Но хотя бы всесторонней помощью, будь то в гражданской, военной или гуманитарной сферах, мы также должны помочь защитить и сохранить Украину. Сохраняя надежду украинского народа, мы сохраним и Эстонию!
Сохраним!
P.S. Оригинал текста опубликован в Facebook Керсти Кальюлайд.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.