Керсти Кальюлайд: ЕС должен в порядке исключения начать с Украиной переговоры о вступлении

Дорогой народ Эстонии!

Сегодня утром на рассвете наш гимн на Тоомпеа звучал иначе. Эстонский флаг развевался иначе. Даже слова о свободном море (речь идет о песне "Jää vabaks, Eesti meri" Виктора Константина Оксфорда, которая исполнялась на церемонии поднятия флага — прим.ред.) — они тоже звучали по-другому.

Внезапно мы все поняли, что 30 лет работы, c которой Леннарт Мери всегда призывал нас спешить, — ведь окна истории короткие — были своевременными. Мы защищены. Мы в НАТО.

В какой-то степени иронично, что наше вступление в НАТО наряду с нашим собственным сильным желанием быть обычной европейской страной было обеспечено и твердой убежденностью многих наших сегодняшних союзников в том, что Россия никогда больше не будет представлять угрозу.

Однако наша поспешность и торопливость подогревались сознанием того, что может наступить день, когда Россия вновь станет угрозой для своих соседей. Этот день наступил в 2008 году в Грузии, в 2014 году в Украине и сегодня, в День рождения Эстонской Республики, это день снова наступил в Украине. Это день, когда против мирного и стремящегося к свободе народа было было применено невыносимое зло.

Мы защищены. НАТО усиливает сдерживание на восточном крыле. И если за восточной границей остается хоть немного здравого смысла, то пересекать эту линию не будут.

Украина так и не попала туда, где находимся мы. Не попала Грузия. Молдова и многие наши соратники по судьбе из-за железного занавеса не попали. Но мы их не оставим.

Наш моральный долг — будучи защищенными сами, сделать все, чтобы отстоять право на независимое самоопределение народов Украины, Грузии, Молдавии, всех народов Европы, как это было обещано в Хельсинки в 1975 году.

Тогда то, что касалось Таллинна, Риги и Вильнюса, казалось безнадежными. Сегодня ситуация, касающаяся Украины, очень сложная. Но мы не сдадимся, мы не откажемся от хельсинкских принципов.