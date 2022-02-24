Эстония усиливает контроль на российской границе

”Нарвский и юго-восточный погранпункты открыты, как пересечение границы людьми, так и товарообмен происходит в обычном режиме. Однако мы усилили пограничный контроль, а это значит, что мы тщательно контролируем людей, въезжающих в Эстонию”, — сообщил Forte руководитель пограничной охраны Эгерт Беличев.

По словам Беличева, в погранпунткы могут прибыть граждане Украины, которые захотят через Эстонию добраться до родины или покинуть Россию.

”Пограничники готовы проинструктировать людей в этом вопросе”, — сказал Беличев.

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