24.02.2022, 11:49
Министр юстиции: вещание российских пропагандистских каналов в Эстонии нужно прекратить сегодня же!
Foto: Tiit Blaat
Министр юстиции Марис Лаури сообщила о необходимости немедленно прекратить вещание российских пропагандистских каналов в Эстонии.
”В Эстонии разжигание и пропаганда войны — это преступление”, — отметила Лаури, сославшись на статью 92 Пенитенциарного кодекса, предусматривающую наказание за содействие преступлению.
”Каналы, которые занимаются разжигаем и пропагандой войны, нужно закрыть немедленно. ”Сегодня, в сию же минуту!”, — сказала министр.
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