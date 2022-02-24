Министр юстиции: вещание российских пропагандистских каналов в Эстонии нужно прекратить сегодня же!

”В Эстонии разжигание и пропаганда войны — это преступление”, — отметила Лаури, сославшись на статью 92 Пенитенциарного кодекса, предусматривающую наказание за содействие преступлению.

”Каналы, которые занимаются разжигаем и пропагандой войны, нужно закрыть немедленно. ”Сегодня, в сию же минуту!”, — сказала министр.

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