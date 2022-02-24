Министры иностранных дел стран Балтии: Россию необходимо исключить из системы SWIFT и политически изолировать

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, решительно осуждаем неприкрытую и широкомасштабную агрессию России против свободной, мирной и демократической Украины. Эта агрессия неприемлема, это грубое нарушение международного права и всех международных норм, преступление против украинского народа, и мы ее осуждаем.

Мы должны максимально резко осудить это всем международным сообществом, ввести в отношении России максимально жесткие санкции, в том числе исключить Россию из системы SWIFT, политически изолировать Россию и выразить твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности независимой Украины.

Нам срочно нужно предложить украинскому народу оружие, боеприпасы и другую военную помощь, чтобы он мог защитить себя, а также экономическую, финансовую и политическую помощь и поддержку и гуманитарную помощь.

В это непростое время мы единодушно поддерживаем украинский народ. Дорогие украинцы, мы находимся в вашей исторической столице, Киеве, поддерживаем вас и сделаем все возможное, чтобы агрессор заплатил как можно более высокую цену.

Слава Україні!"

МИД Эстонии решительно осуждает крупномасштабное военное наступление России на Украину, начавшееся сегодня. Россия решила полностью игнорировать международный порядок, ряд международных соглашений и исключила возможность дипломатических решений. Вместо этого Россия выбрала самый прискорбный путь из всех возможных и начала войну против Украины.

Министерство иностранных дел продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине и твердо поддерживает суверенитет Украины и право решать свои дела, а не по приказу соседней страны под бомбежками, ракетными обстрелами и требованиями.

Действия России и Беларуси не останутся без ответа и будут подвергнуты жесткому и сильному пакету санкций.