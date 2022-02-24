"Слава Україні". Ратас в своей речи на Тоомпеа: мы говорим четкое "нет" агрессии России против Украины

Дорогой народ Эстонии!

Сегодня утром в День независимости Эстонской Республики мы поднимаем сине-черно-белые флаги, но за несколько часов до этого, ранним утром, Россия начала широкомасштабное военное нападение на Украину.

Сегодня рано утром Правительство Эстонской Республики приняло решение начать консультации с союзниками по НАТО на основании статьи 4 НАТО. Я осуждаю совершенно необоснованную агрессию против свободной и мирной Украины. Война несет с собой множество страданий и человеческих жертв. Она влияет на безопасность всего мира. Сегодня в наших мыслях и молитвах народ и государство Украины.

Слава Україні! Да здравствует Эстония!

Сегодня, стоя плечом к плечу на Тоомпеа или находясь дома с семьей и друзьями, мы преисполнены чувством сплоченности. Надеюсь, что это ощущение возникает у нас не только в важные моменты, но сопровождает нас и в будние дни.

Сегодня исполняется 104 года со дня создания независимой Эстонской Республики. Нам повезло жить в безопасном государстве, построенном на свободе, справедливости и праве. В сегодняшней крайне сложной международной обстановке в сфере безопасности мы особенно остро воспринимаем ценность этих понятий.

Сегодня на Тоомпеа, у себя дома и по всей Эстонии мы думаем об Украине и ее народе. Мы говорим четкое ”нет” агрессии России против Украины. Это — грубое нападение на основы безопасности Европы и наши общие демократические ценности, но этот удар не сломит их. Скорее наоборот, единство Европейского союза и союзников по НАТО, сотрудничество и поддержка Украине сильны как никогда ранее.

Дорогие участники праздника!

Поднятие сине-черно-белого флага в этот торжественный день имеет большое значение для Эстонского государства и для каждого из нас. Наш национальный триколор — это символ свободы, мира и независимости.