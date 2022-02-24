"Слава Україні". Ратас в своей речи на Тоомпеа: мы говорим четкое "нет" агрессии России против Украины
Дорогой народ Эстонии!
Сегодня утром в День независимости Эстонской Республики мы поднимаем сине-черно-белые флаги, но за несколько часов до этого, ранним утром, Россия начала широкомасштабное военное нападение на Украину.
Сегодня рано утром Правительство Эстонской Республики приняло решение начать консультации с союзниками по НАТО на основании статьи 4 НАТО. Я осуждаю совершенно необоснованную агрессию против свободной и мирной Украины. Война несет с собой множество страданий и человеческих жертв. Она влияет на безопасность всего мира. Сегодня в наших мыслях и молитвах народ и государство Украины.
Слава Україні! Да здравствует Эстония!
Сегодня, стоя плечом к плечу на Тоомпеа или находясь дома с семьей и друзьями, мы преисполнены чувством сплоченности. Надеюсь, что это ощущение возникает у нас не только в важные моменты, но сопровождает нас и в будние дни.
Сегодня исполняется 104 года со дня создания независимой Эстонской Республики. Нам повезло жить в безопасном государстве, построенном на свободе, справедливости и праве. В сегодняшней крайне сложной международной обстановке в сфере безопасности мы особенно остро воспринимаем ценность этих понятий.
Сегодня на Тоомпеа, у себя дома и по всей Эстонии мы думаем об Украине и ее народе. Мы говорим четкое ”нет” агрессии России против Украины. Это — грубое нападение на основы безопасности Европы и наши общие демократические ценности, но этот удар не сломит их. Скорее наоборот, единство Европейского союза и союзников по НАТО, сотрудничество и поддержка Украине сильны как никогда ранее.
Дорогие участники праздника!
Поднятие сине-черно-белого флага в этот торжественный день имеет большое значение для Эстонского государства и для каждого из нас. Наш национальный триколор — это символ свободы, мира и независимости.
27 июня этого года исполнится сто лет со дня, когда Рийгикогу Эстонской Республики придал сине-черно-белому флагу статус государственного. Несмотря на то, что последовавший длительный период оккупации объявил наш национальный флаг вне закона, эти цвета все же прочно поселились в наших сердцах, стали еще ближе и дороже. Мысль о свободе нас никогда не покидала… Во имя этого триколора клялись сражаться и держаться. И это особое чувство, поднимать на башне ”Длинный Герман” сине-черно-белый государственный флаг в 104-ю годовщину Эстонской Республики.
Единство и сплоченность сегодня так же важны, как и в первые годы существования Эстонского государства. Угроза войны в Европе, затянувшийся кризис в здравоохранении, проблемы в экономике — все это побуждает нас прилагать еще больше усилий, заботиться друг о друге, сотрудничать.
Будем строить нашу Эстонию так, чтобы любовь к Родине росла в сердце каждого жителя. Также, всесторонняя помощь государства должна достичь всех жителей Эстонии, всех семей Эстонии! Только тогда дорогая нашему сердцу Эстония может стоять непоколебимо.
Дорогой народ Эстонии, уважаемые присутствующие!
Желаю всем нам красивого и достойного празднования Дня независимости Эстонской Республики. Разделим с друзьями и близкими радости зимней погоды, любовь к сине-черно-белому флагу и вместе начнем 105-й год Эстонской Республики.
Берегите друг друга!
Да здравствует Эстония!
Успехов Эстонии!