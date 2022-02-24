"Теперь маски сняты!" Президент Эстонии Алар Карис обратился к эстонскому, русскому и украинскому народу

"Все наши мысли — с украинским народом" — заявил Карис.

Президент напомнил, что аналогичные нападения или вводы войск со стороны СССР были в 1939 году в Финляндии, в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии, и уже при Российской Федерации — в 2008 году в Грузию и в 2014 году на Украину.

"Теперь мы знаем, что Россия не может терпеть около себя Украину как демократическое и строящее свое лучшее будущее государство, которое будет входить в Европу. Мы знаем причину: Россия боится эту страну. Боится, что ее соседи выберут другой путь и других союзников. Этот страх и является причиной, почему Россия решила пойти войной на Украину.

Я хочу поговорить сейчас как с эстонским, так и с украинским и русским народом.

Дорогие эстонцы! Знаю, что многие из нас озабочены: эти события могут отразиться и в Эстонии? Эта озабоченность и страх понятны, но ответ на этот вопрос: "нет!"

Эстония — член НАТО и Евросоюза. Мы входим в Евро-Атлантическую семью. У нас есть надежные союзники. Эстонское государство надежно защищено. Происходящее на Украине касается нас, но военной опасности для Эстонии нет. Но мы должны быть готовы, к примеру, к кибератакам и к приему беженцев.

Дорогие друзья-украинцы! Как сказал ваш президент Владимир Зеленский, в XXI веке захватнических войн не будет. Нападение России на Украину — это объявление войны мировой демократии и существовавшей до сего дня системе безопасности. Защищая себя от агрессора, Украина защищает свою свободу и независимость, Украина сражается за весь Европейский союз. Она не одинока. Мы поможем вам всеми возможными способами, наша цель — остановить агрессора и заставить его отступить.