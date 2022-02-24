Новости Эстонии
24.02.2022, 07:51

"Теперь маски сняты!" Президент Эстонии Алар Карис обратился к эстонскому, русскому и украинскому народу

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Tallinn, 02.02.2022. Kaitseministeeriumis toimunud pressikonverentsil esinesid avaldustega president Alar Karis ja peaminister Kaja Kallas.
Tallinn, 02.02.2022. Kaitseministeeriumis toimunud pressikonverentsil esinesid avaldustega president Alar Karis ja peaminister Kaja Kallas.
Foto: Jaanus Lensment
Мы публикуем заявление президента Эстонии Алара Кариса в связи с нападением России на Украину.

"Все наши мысли — с украинским народом" — заявил Карис.

Президент напомнил, что аналогичные нападения или вводы войск со стороны СССР были в 1939 году в Финляндии, в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии, и уже при Российской Федерации — в 2008 году в Грузию и в 2014 году на Украину.

"Теперь мы знаем, что Россия не может терпеть около себя Украину как демократическое и строящее свое лучшее будущее государство, которое будет входить в Европу. Мы знаем причину: Россия боится эту страну. Боится, что ее соседи выберут другой путь и других союзников. Этот страх и является причиной, почему Россия решила пойти войной на Украину.

Я хочу поговорить сейчас как с эстонским, так и с украинским и русским народом.

Дорогие эстонцы! Знаю, что многие из нас озабочены: эти события могут отразиться и в Эстонии? Эта озабоченность и страх понятны, но ответ на этот вопрос: "нет!"
Эстония — член НАТО и Евросоюза. Мы входим в Евро-Атлантическую семью. У нас есть надежные союзники. Эстонское государство надежно защищено. Происходящее на Украине касается нас, но военной опасности для Эстонии нет. Но мы должны быть готовы, к примеру, к кибератакам и к приему беженцев.

Дорогие друзья-украинцы! Как сказал ваш президент Владимир Зеленский, в XXI веке захватнических войн не будет. Нападение России на Украину — это объявление войны мировой демократии и существовавшей до сего дня системе безопасности. Защищая себя от агрессора, Украина защищает свою свободу и независимость, Украина сражается за весь Европейский союз. Она не одинока. Мы поможем вам всеми возможными способами, наша цель — остановить агрессора и заставить его отступить.

Обращаясь к русскому народу — у меня сожаление и сочувствие. Нападение на Украину — принесет горе в семьи от Калининграда до Владивостока. Уверен, что вы не хотели этой войны и ее жертв. Как глава государтва заверяю: ни Эстония, ни другой сосед России не угрожает России и хочет поддерживать с ней дружеские отношения. Мне очень жаль, что руководство России не разделяет это желание.

Теперь, когда маски сняты, реакция стран демократии будет одна и едина: сдерживание России. Это означает дополнительные чувствительные санкции против агрессора — как экономические, так и политические. А также всевозмножная помощь и поддержка Украины. А также ясные перспективы для евро-атнлантической интеграции.

Я не сомневаюсь, что Россия выбрала войну. Тем самым повышая спочение стран-членов НАТО и Европейского союза, их координацию и единство", - говорится в заявлении главы эстонского государства.

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