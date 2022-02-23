На дополнительном заседании Рийгикогу принял заявление в поддержку Украины

Текст заявления:

”Рийгикогу жестко осуждает направленную против Украины агрессию со стороны Российской Федерации, введение войск в Украину и незаконное признание оккупированных регионов.

Рийгикогу осуждает нарушение основополагающих принципов ООН со стороны Российской Федерации. Угрожая силой, Российская Федерация грубо нарушает суверенитет Украины и, применяя силу, нарушает ее территориальную целостность.

Рийгикогу осуждает деятельность Российской Федерации, нарушающую все принципы межгосударственного общения, установленные в Хельсинкском заключительном акте от 1975 года.

Рийгикогу подчеркивает, что, согласно Нюрнбергской хартии, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений и заверений является преступлением против мира. Согласно решению Нюрнбергского суда, развязывание агрессивной войны является не просто преступлением международного характера, но тягчайшим международным преступлением, которое отличается от других военных преступлений тем, что оно содержит в себе в сконцентрированном виде зло, содержащееся в каждом из остальных.

Рийгикогу осуждает провокации Российской Федерации в Восточной Украине и распространение лжи в мировом медиапространстве.

По мнению Рийгикогу, важно, чтобы государства по всему миру поддержали экономику Украины и решительно увеличили помощь с вооружением, так как Украина стала жертвой неспровоцированной агрессии со стороны Российской Федерации.

Рийгикогу призывает государства-члены дать Украине статус государства-кандидата Европейского союза и дорожную карту для получения членства в НАТО.

Рийгикогу призывает правительства и парламенты всех стран отчетливо осудить агрессию Российской Федерации и незамедлительно поддержать введение широкомасштабных санкций в отношении агрессора.