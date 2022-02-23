В пункте на площади Вабадузе можно вакцинироваться до конца марта

”Таллинн уже около года помогает организовать вакцинацию так, чтобы эта услуга была максимально доступна для людей. В марте прошлого года были созданы крупные центры вакцинирования при центрах Сыле, Кая и Тондираба, проводили вакцинацию в школах и палатках, а затем в пунктах вакцинирования по всему городу. Предлагаем также услугу вакцинации на дому, чтобы поддержать тех, кто не может прийти на вакцинацию сам, — рассказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Поскольку общий интерес к вакцинации снизился, мы приступаем к закрытию пунктов профилактики коронавируса. Хотя организация вакцинирования и не является обязанностью местного самоуправления, мы и впредь при необходимости готовы прийти на помощь. Сейчас призываю всех воспользоваться возможностями, которые открывают пункты профилактики, пока они еще открыты”.

Накануне праздника и в праздничный день открыты три пункта профилактики коронавируса, в которых без предварительной регистрации и бесплатно можно сделать прививку — первую, вторую и бустерную дозу. Пункты консультирования и вакцинации в Rimi Haabersti (Хааберсти, 1), торговом центре Кристийне (Эндла, 45), центре культуры ”Линдакиви” (Коорти, 22) открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. Пункт на площади Вабадузе в связи с празднованием годовщины Эстонской Республики и его подготовкой закрыт 23 и 24 февраля, но с 25 февраля открыт ежедневно с 9 до 21 часа. Бесплатный экспресс-тест на антиген можно сдать на площади Вабадузе и в культурном центре ”Линдакиви”.

Для пожилых и людей, которые по каким-то причинам не могут прийти в пункт вакцинации, в городе действует услуга вакцинации на дому. Сообщить о желании вакцинироваться на дому можно по телефону 677 8448, звонки принимают по будням с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Бригада медиков, оказывающих услугу, работает ежедневно с 9 до 18. Услуга доступна до конца февраля.