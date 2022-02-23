В пункте на площади Вабадузе можно вакцинироваться до конца марта
Таллинн уже около года создает комфортные условия для вакцинации, но в феврале и марте пункты профилактики коронавируса приступят к завершению работы. Открытые при торговых центрах пункты завершат работу к концу февраля, а пункт на площади Вабадузе будет открыт до конца марта, услуга вакцинации на дому доступна до конца этого месяца.
”Таллинн уже около года помогает организовать вакцинацию так, чтобы эта услуга была максимально доступна для людей. В марте прошлого года были созданы крупные центры вакцинирования при центрах Сыле, Кая и Тондираба, проводили вакцинацию в школах и палатках, а затем в пунктах вакцинирования по всему городу. Предлагаем также услугу вакцинации на дому, чтобы поддержать тех, кто не может прийти на вакцинацию сам, — рассказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Поскольку общий интерес к вакцинации снизился, мы приступаем к закрытию пунктов профилактики коронавируса. Хотя организация вакцинирования и не является обязанностью местного самоуправления, мы и впредь при необходимости готовы прийти на помощь. Сейчас призываю всех воспользоваться возможностями, которые открывают пункты профилактики, пока они еще открыты”.
Накануне праздника и в праздничный день открыты три пункта профилактики коронавируса, в которых без предварительной регистрации и бесплатно можно сделать прививку — первую, вторую и бустерную дозу. Пункты консультирования и вакцинации в Rimi Haabersti (Хааберсти, 1), торговом центре Кристийне (Эндла, 45), центре культуры ”Линдакиви” (Коорти, 22) открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. Пункт на площади Вабадузе в связи с празднованием годовщины Эстонской Республики и его подготовкой закрыт 23 и 24 февраля, но с 25 февраля открыт ежедневно с 9 до 21 часа. Бесплатный экспресс-тест на антиген можно сдать на площади Вабадузе и в культурном центре ”Линдакиви”.
Для пожилых и людей, которые по каким-то причинам не могут прийти в пункт вакцинации, в городе действует услуга вакцинации на дому. Сообщить о желании вакцинироваться на дому можно по телефону 677 8448, звонки принимают по будням с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Бригада медиков, оказывающих услугу, работает ежедневно с 9 до 18. Услуга доступна до конца февраля.
В открытых при торговых центрах пунктах профилактики коронавируса также можно вакцинироваться до конца февраля. В пункте на площади Вабадузе можно сделать PCR-тест и бесплатный экспресс-тест в первую неделю марта, консультирование и вакцинация продолжатся до конца марта. Вакцинация и экспресс-тесты будут доступны и в центре ”Линдакиви”.
”Рекомендую, в первую очередь, планирующим активно провести школьные каникулы использовать возможность вакцинироваться без регистрации, поскольку семейные врачи по-прежнему перегружены и попасть на прием бывает трудно. Те же, кто отправляется в путешествие, обязательно должны учесть, что для путешествующих начиная с 12 лет требуется предъявить сертификат о вакцинации”, — сказала Эпик.
Таллинн, как отметила Эпик, благодарит всех своих партнеров, которые на протяжении года провели большую работу, чтобы оказать людям услуги консультирования и вакцинации в удобном месте и в удобной форме. ”Благодарим от всего сердца партнеров из медицинской сферы, в их числе предприятия Eldred, Confido, Medicum, Fertilitas, Таллиннское школьное здравоохранение, Таллиннская скорая помощь и три городские больницы. Благодарим также торговые центры Юлемисте, Кристийне, Хааберсти Rimi и Maxima, которые позволили использовать свои площади, — сказала Эпик. — Также городские служащие участвовали в решении сложных ситуаций, поскольку организация крупномасштабных услуг вакцинирования, консультирования и тестирования в условиях кризиса — новый вызов для всех. В то же время это было важной частью решения долговременного кризиса, в котором на счету жизни и здоровье людей. Большое спасибо за сотрудничество!”
Однако опасность заражения коронавирусом все еще велика. За последнюю неделю в Таллинне показатель заражений составил 2882 на 100 000 жителей (средний показатель по Эстонии — 2908). В больницы попадает около 100 новых пациентов в сутки, поэтому вскоре может возникнуть необходимость в сокращении планового лечения. Поэтому и впредь нужно проявлять осторожность и использовать все возможности, чтобы защитить свое здоровье и здоровье других.