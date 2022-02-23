Полиция просит помощи в поисках пропавших в Таллинне женщин

Обычно у женщин поход в магазин занимает полтора часа. Поскольку женщины домой не вернулись, а у обеих могут проявляться проблемы с адекватным восприятием окружающего, то близкие обратились за помощью в полицию.

Май ростом 160 см, одета в темно-коричневую куртку и темные брюки. У Ристе (168 см) светлая куртка и светлые брюки.

Всех, у кого есть информация о том, где могут находится женщины, или кто видел их, полиция просит позвонить по телефону 112.