23.02.2022, 18:14
Полиция просит помощи в поисках пропавших в Таллинне женщин
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 37-летней Ристе и 82-летней Май, которые сегодня в первой половине дня пошли в столичном районе Нымме пешком в магазин и до сих пор домой не вернулись.
Обычно у женщин поход в магазин занимает полтора часа. Поскольку женщины домой не вернулись, а у обеих могут проявляться проблемы с адекватным восприятием окружающего, то близкие обратились за помощью в полицию.
Май ростом 160 см, одета в темно-коричневую куртку и темные брюки. У Ристе (168 см) светлая куртка и светлые брюки.
Всех, у кого есть информация о том, где могут находится женщины, или кто видел их, полиция просит позвонить по телефону 112.