Новости Эстонии
23.02.2022, 23:21

Депутат Рийгикогу назвал две причины конфликта Путина и Украины: бедность России и Афганистан

 
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Михаил Лотман (Isamaa)
Михаил Лотман (Isamaa)
Foto: Rauno Volmar

Член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Михаил Лотман (Isamaa) считает, что Европа справится и без российского газа. "Тут уже вопрос достоинства и этики", — сказал он в интервью RusDelfi.

Что сейчас происходит между Россией и Украиной?

Между Россией и Украиной ничего не происходит. Происходить односторонняя агрессия со стороны России против Украины. На которую пока украинские войска не реагируют.

Зачем это нужно России?

У этого конфликта 2.5 причины.

Первая, основная причина: банкротство политики президента Владимира Путина. Все обещанные программы по улучшению жизни населения провалились. Также cильно повлияло решение международного суда по сбитому Boeing 777. Однозначная вина возлагается на Россию и ее сателлитов. До того, как начать агрессию против Украины, была зачистка информационного поля России. Было закрыто множество независимых изданий, многих признали иностранными агентами, кого-то посадили в тюрьму.

Мы видим, что с помощью внешней политики решаются проблемы внутренней политики. Путин был вдохновлен примером конфликтом с Грузией в 2008 году и еще больший восторг вызвала оккупация Крыма в 2014 году. 

RusDelfi
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