Новости Эстонии
23.02.2022, 17:29

Научный совет вынесет вердикт по денежному стимулированию вакцинации

 
"Kui vaktsineerimise vahe jääb liiga lühikeseks, siis immunoloogiast me teame, et immuunkaitse kestus võib inimesel olla parem kui vaktsiinide vahe on pikem. Aga soovitus ongi, et olgu möödas vähemalt kuus kuud," selgitab peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona.
"Kui vaktsineerimise vahe jääb liiga lühikeseks, siis immunoloogiast me teame, et immuunkaitse kestus võib inimesel olla parem kui vaktsiinide vahe on pikem. Aga soovitus ongi, et olgu möödas vähemalt kuus kuud," selgitab peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona.
Foto: Argo Ingver

Правительство дало во вторник Научному совету задание проанализировать, поможет ли денежное вознаграждение за прививку повысить уровень вакцинации. Обзор будет дан правительству в следующий вторник, пишет rus.err.

По словам руководителя научного совета Тойво Майметска, при принятии решения необходимо учитывать множество различных точек зрения. "Здесь очень много аспектов: медицинские, биологические, социальные. Как люди это воспримут, о чем это будет сигнализировать, вплоть до этических аспектов", — сказал Майметс.

Премьер-министр Кая Каллас сказала в эфире Vikerraadio, что на примере других стран видно, что повышению уровня вакцинации способствуют жесткие меры, такие как штрафы, а предложение денег за вакцинацию не привело к положительным результатам.

Премьер-министр отметила, что одной из опасностей платы за вакцинацию является то, что потом люди будут меньше мотивированы идти на добровольную бесплатную вакцинацию.

На днях о том, что следует взвесить возможность выплачивать пожилым людям за сделанную прививку компенсацию говорил министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

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