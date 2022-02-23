Научный совет вынесет вердикт по денежному стимулированию вакцинации
Правительство дало во вторник Научному совету задание проанализировать, поможет ли денежное вознаграждение за прививку повысить уровень вакцинации. Обзор будет дан правительству в следующий вторник, пишет rus.err.
По словам руководителя научного совета Тойво Майметска, при принятии решения необходимо учитывать множество различных точек зрения. "Здесь очень много аспектов: медицинские, биологические, социальные. Как люди это воспримут, о чем это будет сигнализировать, вплоть до этических аспектов", — сказал Майметс.
Премьер-министр Кая Каллас сказала в эфире Vikerraadio, что на примере других стран видно, что повышению уровня вакцинации способствуют жесткие меры, такие как штрафы, а предложение денег за вакцинацию не привело к положительным результатам.
Премьер-министр отметила, что одной из опасностей платы за вакцинацию является то, что потом люди будут меньше мотивированы идти на добровольную бесплатную вакцинацию.
На днях о том, что следует взвесить возможность выплачивать пожилым людям за сделанную прививку компенсацию говорил министр здравоохранения и труда Танель Кийк.
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