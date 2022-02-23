ВИДЕО | Главврач PERH: надо вводить дополнительные ограничения

"Не до шуток! У нас с прошлого года дефицит в 25 000 лечебных случаев, и это пожилые люди, бабушки, матери, отцы, — все ждут свои операции, своего лечения, и их просто переносят на лето, но летом персонал должен отдохнуть", — говорит Тальвинг.

По словам руководителя, ситуация в больницах крайне критическая.

Тальвинг еще раз повторил, какие меры нужно соблюдать, чтобы затормозить распространение вируса:

- не собираться вместе (или делать это не улице);

- грядут школьные каникулы — не нужно ездить к непривитым бабушкам-дедушкам, потому что можно их заразить;

- вакцинируйтесь, это поможет не попасть в больницу!

- соблюдайте дистанцию и носите маски!

По словам главврача PERH, введение дополнительных противоэпидемических ограничений — это вопрос политический. Не всегда к их словам политики прислушиваются. Тальвинг сообщил, что на собрании регионального Пыхьяского медицинского штаба все высказали мнение, что надо вводить дополнительные ограничения.

"Мы в схожей ситуации с той, в какой были в начале пандемии, тогда мы все были в страхе, мы все заботились о себе и других. Сегодня мы больше не заботимся", — отметил Тальвинг.