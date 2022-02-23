Лидер социал-демократов: центристам нужно официально разорвать соглашение о сотрудничестве с Единой Россией

”Если Центристская партия незамедлительно и публично не расторгнет это соглашение, то задача Партии реформ и Каи Каллас — в самой категоричной форме потребовать этого от своего коалиционного партнера. Министр иностранных дел Эстонии не может быть из партии, у которой подписано соглашение о сотрудничестве с российской партией власти, осуществляющей агрессию против Украины”, — сказал Ляэнеметс.

Лидер социал-демократов отметил, что лидеры так называемых ДНР и ЛНР являются не просто марионетками Кремля, оба они — члены Единой России.

”Так что они — партнеры Центристской партии. Неужели даже это обстоятельство не заставит председателя партии Юри Ратаса и председателя парламентской фракции центристов Яануса Карилайда действовать и по-настоящему расторгнуть это соглашение? Неужели руководители Партии реформ считают, что если центристы убрали со своего сайта текст соглашения о сотрудничестве с Единой Россией, то этого документа вроде как и не существует?” — подчеркнул Лаури Ляэнеметс.

Лидер социал-демократов считает, что Центристская партия должна публично сообщить Единой России о расторжении соглашения о сотрудничестве. ”Центристская партия годами держалась за соглашение о сотрудничестве с Единой Россией, поскольку это было ей выгодно. Российские пропагандистские каналы целенаправленно поддерживали политиков-центристов, давали им эфирное время и превозносили до небес. В последний раз мы все наблюдали это перед муниципальными выборами. Помимо всего прочего, Россия организовала для политиков из Центристской партии визиты в Сирию на высоком уровне”, — отметил Ляэнеметс.

”Если Ратас не предпримет решительных шагов, то я не представляю себе, как его снова можно было бы выбрать председателем Рийгикогу”, — подчеркнул лидер Социал-демократической партии.