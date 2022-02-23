ФОТО | В центре столицы памятники украсили сине-черно-белыми шарфами

”В центре Таллинна жили многие выдающиеся государственные и культурные деятели. Многим из них установлены памятники, часть из которых мы сегодня, продолжая красивую традицию, украсили сине-черно-белыми шарфами. Это символическая акция выражения благодарности помогает создать праздничное настроение и украсить городское пространство национальными цветами”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм украсили шарфом памятник Яану Поска в Кадриорге. Кроме этого, были украшены памятники Яану Кроссу, Йохану Питке, Марие Ундер, Антону Хансену Таммсааре, Амандусу Адамсону, Густаву Эрнесаксу, Яану Коорту, Хейно Эллеру, Вольдемару и Эльфриде Лендеру. Также была украшена скульптура Линды.

С понедельника ель на Ратушной площади украшают сине-черно-белые ленты. Сине-черно-белые ленты соединены с верхушкой главной ели столицы, создавая вместе с небольшими елками внизу целостную патриотичную композицию. Маленькие елочки, в свою очередь, сегодня были украшены сине-черно-белыми бантиками, чтобы Ратушная площадь предстала перед годовщиной провозглашения независимости ЭР во всей красе.

Традиция украшать памятники шарфами берет начало в 2018 году, когда к юбилею Эстонской Республики по всей стране сине-черно-белыми шарфами и шапочками были украшены множество скульптур.