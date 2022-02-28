Преступление не подтвердилось: в отношении сотрудников столичного департамента закрыли уголовное дело

Однако были выявлены недостатки при выполнении требований Закона о госзакупках, в связи с чем полиция направила материалы в Министерство финансов, которой вынесет решение касательно того, заводить ли производство о проступке.

В июне прошлого года Центральная криминальная полиция провела обыск в помещениях Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Двух работников — одного бывшего и одного, что на то время все еще работал в департаменте — подозревали в нарушении Закона о государственных закупках.

Подозрения были связаны с тендером, в результате которого был заключен договор на пять лет на проведение профилактического ремонта и уход за городскими дорогами Таллинна. В 2018 году Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства подписал с Tallinna Teede AS договор суммой 26 млн евро на ремонт и обслуживание столичных дорог.

Tallinna Teede AS — дочерняя фирма Merko Ehitus. Сотрудники Центральной криминальной полиции также провели следственные действия в конторе принадлежащего Merko Ehitus предприятия Tallinna Teed. Три работника Tallinna Teede AS также были привлечены к делу в качестве свидетелей.

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