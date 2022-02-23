Сегодня суд признал Сийма Калласа невиновным

Иск был подан в связи с фразой Калласа в интервью изданию Õhtuleht, опубликованному 5 июня 2020 года, где тот сказал: "Представьте себе, что один комбинатор (в оригинале на эстонском языке — "nupumees") нам посоветовал: для того, чтобы создать коалицию, мы должны были бы договориться с Линнамяэ и Пруунсильдом, чтобы они дали Isamaa приказ сделать коалицию с Партией реформ. Представляете, что я сейчас сказал! Задумайтесь, в каком мы находимся государстве — это же Молдавия!"

Истец счел, что утверждение о том, что он якобы является кукловодом партии Isamaa, который может раздавать партии приказы (в том числе и о том, с кем формировать коалицию), ложное.

Суд нашел, что сказанное в отношении Линнамяэ не является фактическим утверждением, а лишь оценочным суждением. По оценке суда, использование Калласом слова "nupumees" говорит о том, что Каллас говорил это шутливым тоном. Во-вторых, ответчик не заявлял в утвердительном тоне о том, что истец в самом деле отдает партии Isamaa приказы. Ответчик говорил в сослагательном наклонении. Из этого суд делает вывод, что речь идет о спекуляции, как бы передаче слуха очень косвенным образом. По мнению суда, здесь важны и следующие слова: "Представляете, что я сейчас сказал! Задумайтесь, в каком мы государстве — это же Молдавия!" Тем самым ответчик выражает своё удивление и критическое отношение к вышеприведенному совету. По мнению суда, тут явно читается, что ответчик считает такие рекомендации абсурдными и в эстонском государстве как демократической стране совершенно неуместными.

Суд также обратил внимание на то, что истец — общественный деятель, крупный спонсор известных партий (особенно Isamaa), в 2019 году он был назван самым влиятельным лицом в Эстонии. Линнамяэ — известный деятель бизнеса и политики. Предполагается, что в отношении общественного деятеля в прессе звучит гораздо больше критики и оценок.

Суд пришел к заключению, что опубликованные слова создают у среднего читателя впечатление, что Линнамяэ — авторитетный и влиятельный человек. По мнению суда, оценка Калласа, с точки зрения разумного человека, не была осуждающей и поэтому порочащей честь истца.