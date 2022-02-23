Министр обороны Лаанет: нападение на свободную Украину может произойти в очень короткие сроки. Мы готовы быстро реагировать

”Вокруг Украины сконцентрированы значительные части вооруженных сил России, а также военная техника, и нападение на свободную Украину может произойти в очень короткие сроки. Признание так называемых Донецкой и Луганской народных республик, несомненно, хороший предлог для этого”, — заявил министр обороны Лаанет.

На встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил была подчеркнута поддержка территориальной целостности Украины.

”Объединенные экспедиционные силы являются важной частью сдерживания в Балтийском регионе, как в политическом, так и в военном отношении, и готовы быстро реагировать на море, на суше и в воздухе”, — добавил он.

Министры обороны государств-членов приняли решение о последующих действиях Объединенных экспедиционных сил в Северной Европе, чтобы продемонстрировать свой потенциал и непоколебимость. Среди прочего, в ближайшее время планируется провести в Балтийском море учения стран-участниц Объединенные экспедиционных сил. ”Эстония поддерживает обеспечение готовности Объединенных экспедиционных сил посредством учений”, — отметил Лаанет.

Объединенные экспедиционные силы — это созданная и возглавляемая Великобританией коалиция, в которую входят также Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Приоритетными направлениями коалиции являются Балтийский регион, Крайний Север и Северная Атлантика. В активной фазе деятельности Объединенных экспедиционных сил Великобритания обеспечивает необходимые элементы управления войсками, которые страны-участницы дополняют своими потенциалами.