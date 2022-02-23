ФОТО | Началась реставрация колокольной башни Таллиннского Домского собора

Ориентировочная стоимость реставрационных работ составляет 550 000 евро, и они будут осуществлены при поддержке прихода, Церковного фонда и города Таллинна. Работу выполняет фирма OMA Katused OÜ.

”Состояние колокольной башни Домского собора постоянно ухудшалось, участились протечки ливневых вод”, — рассказал пастор Домского прихода Архо Тухкру. ”У Домского собора есть программа реставрации, согласно которой вся церковь будет приведена в порядок. Мы начали с крыши, поскольку с точки зрения сохранения здания это наиболее важно. Мы приступили к работам в конце января и надеемся закончить в течение августа. Разумеется, при демонтаже покрытия нас могут ожидать сюрпризы, снаружи всего не увидишь. После удаления жестяного покрытия будет оценено состояние несущих конструкций и необходимость их укрепления”, — рассказал пастор Домского прихода Архо Тухкру.

”Реставрационный проект был реализован в сотрудничестве с отделом охраны наследия Таллиннского департамента городского планирования, и город оказал нам большую поддержку в подготовительных работах”, — сказал Архо Тухкру. ”Башня Домского собора занимает важное место в городском силуэте и видна издалека тем, кто прибывает в город со стороны моря. Это не только символ соединения земли и небес, но и один из важных визуальных ориентиров. Собор также является старейшим сохранившимся в Таллинне зданием”.

”Во время Рождества и Нового года на реконструкцию Таллиннского Домского собора через Церковный фонд было пожертвовано более 40 000 евро, и сбор пожертвований продолжается”, — сказала исполнительный директор Церковного фонда Катри Гайлит. ”Во время рождественской кампании мы собрали свыше 60 000 евро, примерно треть суммы будет распределена между другими церквями. Мы очень благодарны всем, кто совершил пожертвования, и надеемся в августе увидеть результат, достигнутый совместными усилиями”.