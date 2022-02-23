ФОТО | Вы их знаете? Полиция просит помощи в установлении личности нарушителей порядка на Тоомпеа
В связи с нарушением общественного порядка 3 февраля в центре Таллинна полиция начала 56 делопроизводств и просит помощи общественности в установления личности десяти человек.
3 февраля на Тоомпеа у Дома эстляндского рыцарства провели зарегистрированное общественное собрания. Раннее в социальных сетях распространялись призывы приехать в Таллинн и заблокировать движение, что усложнило бы доступ на Тоомпеа скорой помощи и Спасательного департамента и помешало бы обычной жизни других горожан.
Чтобы при необходимости экстренные службы могли добраться до нуждающихся в помощи, полицейские регулировали движение и советовали желающих участвовать в зарегистрированном собрании идти на Тоомпреа пешком. Несмотря на многократные разъяснения, нашлось около полусотни водителей, которые решили нарушить разные правила дорожного движения.
Например, один водитель проигнорировал пояснения полицейских и совершил на ул. Тоомпреа опасный объезд регулировавших движение полицейских и покинувших общественное собрание людей. После этого он припарковал машину на встречной полосе. Управлявшего автомобилем 41-летнего мужчину доставили для проведения процессуальных действий в отделение полиции. В порядке сокращенного делопроизводства в его отношении было вынесено решение о проступке за езду по встречной полосе.
Когда полиция на месте занималась нарушителем дорожного движения, находившиеся рядом люди стали препятствовать движению автомобиля полиции. В то время, когда полицейские объясняли находившимся на проезжей части людям, что они препятствуют движению, и направили их на тротуар, эти лица стали оскорблять чиновников полиции и кидать в автомобиль полиции и полицейских снежками.
"Мы просмотрели десятки часов видеозаписей и по ним обнаружили нарушения порядка как по Таллинну, так и на ул. Тоомпреа в частности. По нарушениям общественного порядка, нарушениям правил проведения общественного собрания и оскорблениям полицейских мы начали четыре делопроизводства, в рамках которых на данный момент составлен протокол о проступке в отношении одного оскорбившего полицейского лица. Задним числом начато 52 делопроизводства по нарушениям правил дорожного движения. В пяти случаях уже приняты решения в порядке сокращенного производства и в пяти составлены протоколы о проступке. Кроме того, восемь делопроизводств были проведены в день, когда были совершены эти нарушения", — сказала руководитель службы по ведению делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.
"Мы продолжаем проводить следственные действия, чтобы дать всем нарушителям закона сигнал, что целенаправленное нарушение нормального ритма жизни, а также агрессивные высказывания и поступки в отношении представителей власти, защищающих общественный порядок, неприемлемы", — добавила Тоатер.
Полиция просит помощи в установлении личности десяти нарушителей общественного порядка. Просим всех, кто узнал изображенных на фото людей, сообщить об этом полиции по э-почте kristel.proos@politsei.ee или 6124153.
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