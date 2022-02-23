ФОТО | Вы их знаете? Полиция просит помощи в установлении личности нарушителей порядка на Тоомпеа

3 февраля на Тоомпеа у Дома эстляндского рыцарства провели зарегистрированное общественное собрания. Раннее в социальных сетях распространялись призывы приехать в Таллинн и заблокировать движение, что усложнило бы доступ на Тоомпеа скорой помощи и Спасательного департамента и помешало бы обычной жизни других горожан.

Чтобы при необходимости экстренные службы могли добраться до нуждающихся в помощи, полицейские регулировали движение и советовали желающих участвовать в зарегистрированном собрании идти на Тоомпреа пешком. Несмотря на многократные разъяснения, нашлось около полусотни водителей, которые решили нарушить разные правила дорожного движения.

Например, один водитель проигнорировал пояснения полицейских и совершил на ул. Тоомпреа опасный объезд регулировавших движение полицейских и покинувших общественное собрание людей. После этого он припарковал машину на встречной полосе. Управлявшего автомобилем 41-летнего мужчину доставили для проведения процессуальных действий в отделение полиции. В порядке сокращенного делопроизводства в его отношении было вынесено решение о проступке за езду по встречной полосе.

Когда полиция на месте занималась нарушителем дорожного движения, находившиеся рядом люди стали препятствовать движению автомобиля полиции. В то время, когда полицейские объясняли находившимся на проезжей части людям, что они препятствуют движению, и направили их на тротуар, эти лица стали оскорблять чиновников полиции и кидать в автомобиль полиции и полицейских снежками.