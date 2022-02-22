МИД Эстонии вызвал сегодня на беседу представителя посольства России

Во время встречи с Налобиным вице-канцлер МИД ЭР Рейн Таммсаар резко осудил "признание" Россией т.н. ДНР и ЛНР, а также введение российских воинских подразделений на территорию Украины.

Как подчеркнул Таммсаар, по мнинию Эстонии, имеет место грубое нарушение международного права, в том числе устава ООН, Хельсингского заключительного акта, Парижской Хартии и Будапештского меморандума. Шаг России находится в полном противоречии с Минскими договоренностями, целью которых было обеспечение мира на Востоке Украины. По существу действия России означают односторонний выход из договоренностей и эскалацию напряженности.

Российскому дипломату было заявлено, что Эстония вместе с Европейским союзом ответят на действия России новыми ограничительными мерами. Таммсаар заверил, что Эстония будет и в дальнейшем поддерживать независимость и территориальную целостность Украины всем возможными способами.