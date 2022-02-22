Новости Эстонии
22.02.2022, 21:55

Кая Каллас приветствует решение Telia и Elisa о прекращении трансляции российских телеканалов

 
Foto: Priit Simson

Премьер-министр Кая Каллас приветствует решение компаний Telia и Elisa прекратить сотрудничество с фирмой Nord Print OÜ, которой принадлежат права на трансляцию в Эстонии российских телеканалов ПБК, Рен-ТВ, НТВ Мир и ряда других.

"Я думаю, это очень хорошее решение. Это означает, что эти компании посчитали, что у них есть, во-первых, инструменты, и, во-вторых, определенная роль. Это действительно проблема, что на российских каналах идет очень сильная военная пропаганда. И это распространяется и у нас", — прокомментировала Каллас.

"Каждая страна должна следить за тем, чтобы в ее медиапространстве не разжигалась пропаганда ненависти и войны", — приводит слова Каллас rus.err.

Каллас также сказала, что если говорить о популярности русскоязычных СМИ, то здесь стоит отметить, что за последние годы значительно выросли популярность и доверие к местным русскоязычным СМИ.

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