Кая Каллас приветствует решение Telia и Elisa о прекращении трансляции российских телеканалов

"Я думаю, это очень хорошее решение. Это означает, что эти компании посчитали, что у них есть, во-первых, инструменты, и, во-вторых, определенная роль. Это действительно проблема, что на российских каналах идет очень сильная военная пропаганда. И это распространяется и у нас", — прокомментировала Каллас.