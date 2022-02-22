Eesti Gaas снизит цену для бытовых потребителей

"Мы приняли решение снизить с 1 марта стоимость гибкого пакета для бытовых потребителей на 8%, новая цена составляет 1,19 евро за кубометр", — сообщил член правления Eesti Gaas Рауль Котов.

"Хотя рынок газа по-прежнему нестабилен, цены в последнее время несколько снизились, и в марте мы сможем предложить более выгодные цены для бытовых потребителей", — сказал представитель компании.

Он пообещал, что предприятие лично проинформирует своих клиентов о новой цене вместе со счетами за февраль.

"Мы также будем следить за тем, как рынки будут реагировать на текущие события, и информировать клиентов о возможных дальнейших изменениях цен", — добавил Котов.