Eesti Gaas снизит цену для бытовых потребителей
Предприятие Eesti Gaas решило с марта снизить цену на газ для бытовых потребителей на 8%, объясняя это падением мировых цен на газ. Об этом передает rus.err.
"Мы приняли решение снизить с 1 марта стоимость гибкого пакета для бытовых потребителей на 8%, новая цена составляет 1,19 евро за кубометр", — сообщил член правления Eesti Gaas Рауль Котов.
"Хотя рынок газа по-прежнему нестабилен, цены в последнее время несколько снизились, и в марте мы сможем предложить более выгодные цены для бытовых потребителей", — сказал представитель компании.
Он пообещал, что предприятие лично проинформирует своих клиентов о новой цене вместе со счетами за февраль.
"Мы также будем следить за тем, как рынки будут реагировать на текущие события, и информировать клиентов о возможных дальнейших изменениях цен", — добавил Котов.