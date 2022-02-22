"Спокойствие, только спокойствие". Кая Каллас дала совет жителям Эстонии и высказалась по санкциям в отношении России

Как отметила Каллас в эфире радиостанции Vikerraadio, сегодняшняя ситуация в сфере безопасности — самая сложная за последние 30 лет. Признание Россией так называемых народных республик, по словам Каллас, не является напрямую актом агрессии, но по-существу является таковым. "Признание было нужно, чтобы ввести свои войска", — сказала Каллас, отметив, что под угрозой оказались и те территории, который находятся под контролем Украины.

По словам главы эстонского правительства, выступление Путина выходит за рамки "народных республик". "Путин объявил по сути войну независимости украинскому государству. Минские договоренности упразднены и дверь дипломатии по существу захлопнута. На самом деле он вообще поставил под сомнение право Украины на самостоятельность", — сказала Каллас и добавила, что для России является целью вся Украина.

Каллас: какие-то шаги надо оставить про запас

В ходе разговора в студии у премьера спросили: какой должна быть реакция НАТО и Евросоюза. Каллас ответила, что определенные решения в части санкций уже имеются, теперь вопрос в их применении. Вопрос в запрете определенного импорта, санкциях против олигархов и другом.

Есть пакет финансовых санкций, но дискуссия идет шире — вводить первым же шагом все возможные ограничения или оставить чего-то про запас. "Если применить весь санкционный пакет, то он может иметь сдерживающий эффект, но, с другой стороны, если мы введем полный пакет, то Путину и олигархам как бы и терять больше будет нечего", — пояснила глава правительства.