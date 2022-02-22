"Спокойствие, только спокойствие". Кая Каллас дала совет жителям Эстонии и высказалась по санкциям в отношении России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что при введении санкций в отношении России, кое-что надо оставить и про запас. Что касается опасностей для Эстонии, то, по ее словам, наше положение ничем не отличается, например, от немецкого.
Как отметила Каллас в эфире радиостанции Vikerraadio, сегодняшняя ситуация в сфере безопасности — самая сложная за последние 30 лет. Признание Россией так называемых народных республик, по словам Каллас, не является напрямую актом агрессии, но по-существу является таковым. "Признание было нужно, чтобы ввести свои войска", — сказала Каллас, отметив, что под угрозой оказались и те территории, который находятся под контролем Украины.
По словам главы эстонского правительства, выступление Путина выходит за рамки "народных республик". "Путин объявил по сути войну независимости украинскому государству. Минские договоренности упразднены и дверь дипломатии по существу захлопнута. На самом деле он вообще поставил под сомнение право Украины на самостоятельность", — сказала Каллас и добавила, что для России является целью вся Украина.
Каллас: какие-то шаги надо оставить про запас
В ходе разговора в студии у премьера спросили: какой должна быть реакция НАТО и Евросоюза. Каллас ответила, что определенные решения в части санкций уже имеются, теперь вопрос в их применении. Вопрос в запрете определенного импорта, санкциях против олигархов и другом.
Есть пакет финансовых санкций, но дискуссия идет шире — вводить первым же шагом все возможные ограничения или оставить чего-то про запас. "Если применить весь санкционный пакет, то он может иметь сдерживающий эффект, но, с другой стороны, если мы введем полный пакет, то Путину и олигархам как бы и терять больше будет нечего", — пояснила глава правительства.
Каллас сторонник такого подхода, чтобы "оставались еще шаги, которые можно предпринять. Но и чтобы первый пакет был достаточно сильным для оказания сдерживающего эффекта".
Каллас сказала, что война на Украине влияет на безопасность всей Европы. Она не согласилась с тезисом, что Эстония здесь находится в какой-то особой позиции, так как расположена ближе к территории конфликта. "Посмотрите на карту — от Берлина до Киева 1300 километров, столько же от Киева до Таллинна. Точно такое же расстояние. Это влияет на всю Европу так же, как и на нас".
Премьер-министр подвергла критике публичные высказывания политиков о том, что мы будем следующими. "Я не вижу на наших границах военного давления, наша ситуация совершенно другая, чем на Украине".
Каллас: живите своей повседневной жизнью
У премьер-министра спросили, каким будет ее месседж обычным эстонским людям. "Спокойствие, только спокойствие. Мы в самом деле на государственном уровне ведем очень большую подготовительную работу на случай крупномасштабного конфликта на Украине. Оттуда могут пойти к нам люди, нуждающиеся в помощи — мы к этому готовимся. Ведем приготовления и к тому, что будут кибератаки, и услуги могут быть какое-то время обрушены", — сказала она. "Что касается людей, то советую всем продолжить вести свою повседневную жизнь и естественно следить за тем, что происходит".
Каллас подчеркнула, что государство должно быть способно эвакуировать людей из приграничных зон, но в данной момент такой надобность отсутствует, военной опасности нет. Она также отметила, что если кибератака нарушит работу электронных банковских каналов, выплата пенсий всё равно будет обеспечена. В целом, по ее мнению, нет смысла переживать по поводу неких теоретических угроз.
"Нет смысла поднимать панику, если паники нет", — заключила премьер-министр.
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