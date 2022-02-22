Окружной суд также оправдал экс-министра Куузика, которого обвинили в избиении жены
Тартуский окружной суд оставил без изменения решение Вируского уездного суда, который ранее оправдал бывшего министра инфотехнологий Марти Куузика, обвиняемого в физическом насилии, пишет RusERR.
В ходе апелляционного производства не оспаривалось, что жертве — то есть бывшей супруге Куузика — были нанесены телесные повреждения, главный вопрос заключался в том, подтверждают ли имеющиеся доказательства, что травма была получена по вине экс-министра, сообщила во вторник пресс-служба суда второй инстанции.
Единственным доказательством в данном деле стали показания свидетелей, которые сами не были очевидцами события и знают о нем только из того, что им позже рассказала потерпевшая, отметил окружной суд.
"Суд не сомневается, что свидетели сказали в суде правду о том, что им рассказала жертва. Однако на основании их показаний невозможно установить, что телесные повреждения были причинены именно Куузиком, так как это противоречило бы принципу, установленному законом", — пояснил суд.
Оспорить решение окружного суда в течение 30 дней можно в Госсуде.