24.02.2022, 08:16
ФОТО | Да здравствует Эстония! ЭР отмечает 104-ю годовщину независимости
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Сегодня, 24 февраля, Эстонская Республика отмечает свою 104-ю годовщину. Если в прошлом году из-за пандемии коронавируса торжественных мероприятий практически не было, то в этом ситуация лучше. Наверное, вы помните, как год назад президент Эстонии произнесла речь перед пустым залом. Как будет в этом году? Следите вместе с нами!
В 7:32 под гимн ЭР на башне Длинный Герман на Тоомпеа был торжественно поднят флаг Эстонии.
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