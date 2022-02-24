ФОТО | Да здравствует Эстония! ЭР отмечает 104-ю годовщину независимости

Сегодня, 24 февраля, Эстонская Республика отмечает свою 104-ю годовщину. Если в прошлом году из-за пандемии коронавируса торжественных мероприятий практически не было, то в этом ситуация лучше. Наверное, вы помните, как год назад президент Эстонии произнесла речь перед пустым залом. Как будет в этом году? Следите вместе с нами!