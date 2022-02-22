Из оборонного бюджета в экономику Эстонии поступило более 200 млн евро

”Значительный вклад оборонного сектора в оживление экономики показывает, насколько важна роль эстонских предприятий в государственной обороне и как много мы благодаря этому возвращаем в нашу экономику”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

На 207 миллионов евро были приобретены товары и услуги у 2390 эстонских компаний, 129,3 миллиона евро были вложены в развитие оборонной инфраструктуры, оборудования и информационных технологий. 77,8 млн было потрачено на экономические расходы, из которых 89% составили заказы, размещенные у поставщиков услуг эстонского происхождения.

”В качестве хорошего примера можно привести питание Сил обороны, где еда в столовой в основном приготовлена из местного сырья”, — сказал Лаанет. ”97% наших строителей и девелоперов инфраструктуры, а также управляющих недвижимостью также были местными поставщиками услуг”.

Расположенная по всей Эстонии недвижимость, принадлежащая сфере Сил обороны, также дает работу многим местным предприятиям и людям.

Безусловно свой вклад в экономику внесли и находящиеся здесь войска союзников. В 2020 году при поддержке НАТО в военном городке Тапа был построен инфраструктурный проект стоимостью 10,6 млн евро, в рамках которого эстонские предприятия построили зону комплектации с дорогой для тяжелой техники.

Помимо этого, Министерство обороны вносит свой вклад в развитие оборонной промышленности Эстонии, которой за последние десять лет было выделено в качестве поддержки более 5 миллионов евро. Из них 2,95 миллиона евро было выделено на конкурсные проекты развития оборонной промышленности Эстонии, 1,2 миллиона выделено на софинансирование проектов Европейского оборонного фонда, 0,08 миллиона -- на конкурсы инноваций и небольшие проекты, а 0,75 миллиона евро -- на поддержку Эстонского союза оборонной промышленности.