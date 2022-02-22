Приглашаются все! День независимости Эстонии начнется с торжественного поднятия флага

На церемонии с речью выступит спикер Рийгикогу Юри Ратас. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочтет студент школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо Маарья Мытс.

В Губернаторском саду будут выстроены группы защитников флага академических объединений, патриотических организаций и школ.

В исполнении хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра Таллиннской полиции прозвучат произведения ”Eesti lipp” Энна Вырка на слова Мартина Липпа, ”Hoia, Jumal, Eestit” Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа, ”Jää vabaks, Eesti meri” Виктора Константина Оксфорда и ”Kodumaa” Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске.

В связи с эпидемиологической ситуацией просим участников торжественной церемонии поднятия флага надеть маску и соблюдать дистанцию. Церемонию в Губернаторском саду можно будет посмотреть на экранах, установленных на Фальги теэ.

Церемония ориентировочно закончится в 8:05.