Новости Эстонии
22.02.2022, 16:35

Приглашаются все! День независимости Эстонии начнется с торжественного поднятия флага

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Foto: Taavi Sepp

Утром в день рождения Эстонской Республики, 24 февраля, приглашаем всех желающих в Губернаторский сад на Тоомпеа на торжественную церемонию поднятия государственного флага. Поднятие флага под аккомпанемент гимна начнется в 7:32.

На церемонии с речью выступит спикер Рийгикогу Юри Ратас. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочтет студент школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо Маарья Мытс.

Принять участие в церемонии приглашены президент Эстонской Республики Алар Карис, президент Керсти Кальюлайд, президент Тоомас Хендрик Ильвес, президент Арнольд Рюйтель, вице-спикеры Рийгикогу Ханно Певкур и Мартин Хельме, члены парламента и правительства, представители конституционных институтов, дипломатического корпуса, Общества эстонского флага и руководство Сил обороны и Кайтселийта.

В Губернаторском саду будут выстроены группы защитников флага академических объединений, патриотических организаций и школ.

В исполнении хоров Общества мужской песни Эстонии и оркестра Таллиннской полиции прозвучат произведения ”Eesti lipp” Энна Вырка на слова Мартина Липпа, ”Hoia, Jumal, Eestit” Юхана Аавика на слова Александра Леопольда Раудкеппа, ”Jää vabaks, Eesti meri” Виктора Константина Оксфорда и ”Kodumaa” Раймунда Кулля на слова Михкеля Веске.

В связи с эпидемиологической ситуацией просим участников торжественной церемонии поднятия флага надеть маску и соблюдать дистанцию. Церемонию в Губернаторском саду можно будет посмотреть на экранах, установленных на Фальги теэ.

Церемония ориентировочно закончится в 8:05.

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