ВИДЕО | Центристы удалили с сайта протокол о сотрудничестве с Единой Россией, но забыли про русскоязычную версию

Председатель партии Юри Ратас сказал Delfi, что отвечает на вопросы о протоколе с 2016 года. ”Этот протокол недействителен, его не существует”, — заявил он.

Ратас пояснил, что планы партии, которые имелись в 2004 году, так и не осуществились из-за оккупации Грузии и Крыма. "Он не заработал", — сказал спикер Рийгикогу о плане

Как сообщил руководитель по связям с общественностью Центристской партии Андре Ханимяги, протокол был удален с сайта еще осенью прошлого года, когда вносились изменения в связи с предстоящими выборами. Он сказал, что не было смысла хранить недействительные документы в сети.

После общения с однопартийцами выяснилось, что протокол по-прежнему был доступен на русскоязычной версии сайта. По словам Ханимаги, это ошибка. ”Русскоязычная версия сайта не обновлялась”, — пояснил он и отметил, что также, например, забыли убрать коалиционное соглашение предыдущей правящей коалиции. ”Действительно, ее [русскоязычную версию сайта] , к сожалению, не обновили”, — сказал Ханимяги, добавив, что это нужно исправить.

В настоящий момент документ удален с и русскоязычной версии сайта.

”У нас нет договора, у нас был протокол о сотрудничестве от 2004 года, который никогда не действовал”, — сказал Delfi председатель фракции центристов Яанус Каридайд. Он отметил, что в бытность премьер-министром Юри Ратас тоже подчеркивал, что документ не действителен. ”Для нас этот протокол не действует”, — сказал Карилайд.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.