Группа беженцев с Донбасса, которых поселят у границы Эстонии, пока не въехала в Ленобласть

Группа беженцев с территорий ДНР и ЛНР в Ленинградскую область еще не выехала в регион, сообщили Znak.com в пресс-службе правительства Ленобласти. ”Мы ждали их сегодня. Но мы готовы принять в любое время, поэтому все остается по плану. Как только появится информация, мы сообщим”, сообщили представители властей.

Нет точных данных и у представителей ”Красного креста” по Ленинградской области. ”Нас предупредили, что понадобится помощь наших волонтеров, а также организация поставок гуманитарной помощи, — сообщили в организации. — Но на утро 22 февраля точных данных, куда и когда выезжать — нет”.

Так же не смогли назвать точную дату приезда в ”Молодой гвардии” по Ленобласти, которая курирует вопрос встречи беженцев, а также готовит волонтеров для помощи с расселением.

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