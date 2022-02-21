Беженцы из Донбасса могут поселиться в 3 километрах от эстонской границы

- Группа из 400 человек прибудет из Ростовской области. Их примут оздоровительные лагеря ”Россонь”и ”Маяк” (расположенные в в Кингисеппском и Гатчинском районах Ленобласти - прим. RusDelfi). Также решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих, — цитирует "Комсомольская правда" пресс-службу областной администрации.

Детей школьного возраста распределят по действующим учебным заведениям, а для детсадовцев организуют временные группы на территории лагеря.

Эвакуация жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию была объявлена 18 февраля.

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