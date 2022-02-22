Осторожно! На улицах Таллинна может быть скользко

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет отметил, что конец и без того непростой зимы выдался для коммунальных служб города достаточно сложным. ”Погодные условия, при которых дождь сменяется значительным понижением температуры воздуха, неизбежно ведут к образованию ледовой корки на дорогах и тротуарах города. При первых признаках непогоды наши партнеры приступают к работам по противогололедной обработке, однако обеспечить результат одновременно по всему городу попросту невозможно. Поэтому мы призываем участников дорожного движения быть максимально внимательными, а владельцам недвижимости напоминаем, что самое эффективное средство от гололеда — гранитная крошка”.

Все городские партнеры, обеспечивающие уборку улиц, оповещены о приближающейся непогоде. Необходимая техника и бригады дворников приступят к работе, как только температуры опустится ниже нуля градусов по Цельсию.

Проезжие части обрабатывают против льда солью, однако на тротуарах ее использование, согласно правилам благоустройства Таллинна, строго запрещено. Поэтому на тротуарах в этих целях следует применять гранитную крошку. Таллиннские квартирные товарищества могут получить ее в районных управах города.

”Надзором за качеством зимней уборки занимаются почти 30 сотрудников департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а также работников районных управ Таллинна. Сегодня их основное внимание будет сосредоточено на состоянии тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Просим горожан сообщать о скользких местах сотрудникам муниципальной полиции по номеру 14410 — таким образом городские службы смогут быстрее отреагировать на ситуацию и обеспечить безопасность на улицах столицы. Хотелось бы надеяться, что это последние погодные сюрпризы этой зимы, но при необходимости мы готовы обеспечить уборку снега и борьбу с гололедом и в марте”, — подчеркнул Свет.

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